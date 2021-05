FC Barcelone : une grosse polémique enfle autour de Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Lionel Messi continue de mener le FC Barcelone vers un doublé Liga-Coupe du Roi des plus improbables. Auteur d'un doublé dimanche soir à Valence (3-2), l’attaquant argentin (33 ans) pensait bien faire pour ressouder le vestiaire dans cette optique en organisant un barbecue chez lui en début de semaine.

Problème : en Espagne comme en France, les réunions de ce type sont interdites en raison de la crise sanitaire ! Lundi soir, les journalistes de l'émission El Chiringuito ont expliqué que la Ligue espagnole pourrait ouvrir un dossier pour infractions à ses propres règles ainsi qu'à celles du gouvernement, ce qui pourrait déboucher sur des sanctions. La polémique n’a pas désenflé de l’autre côté des Pyrénées.

« Les joueurs du Barça n’ont pas l’intention de s’excuser »

« Les joueurs du Barça invités à l’événement ne considèrent pas qu’ils ont enfreint les limites et n’ont pas l’intention de s’excuser, affirme Josep Soldado. Ils estiment qu’ils formaient un seul foyer et non pas plusieurs lors de ce repas. » Interpellé par cette prise de position, Josep Pedrerol n’a pas masqué son malaise : « Comment ça ils formaient une seule bulle ? Tout le Barça forme donc une seule bulle ? D’autres pourraient aussi dire ça... Qu’ils demandent pardon et qu’on n’en parle plus. » En l’état, on ne semble pas parti pour cette éventualité.