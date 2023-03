FC Barcelone : une idée chipée au Real Madrid pour surmonter les pertes liées à l'Europe

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Jeudi à Manchester (1-2), le FC Barcelone a enduré sa quatrième élimination européenne en un an et demi et, forcément, cela fait très mal à ses finances. Pour ce club qui était programmé pour gagner la Champions League il y a cinq ans, se faire sortir deux saisons de suite en tours de poules de la C1, en quarts puis en playoffs de C3 engendre un gros manque à gagner. Estimé à 26 M€ par les médias espagnols. Une mauvaise nouvelle, forcément, en ces temps compliqués au niveau économique pour les Blaugranas.

Du coup, Mundo Deportivo explique que la direction a prévu de combler ce manque à gagner avec des matches amicaux rémunérateurs pendant les périodes réservées aux sélections et avec une tournée en fin de saison, comme l'an dernier en Australie. Une tactique inventée par Santiago Bernabeu à l'époque des premiers Galactiques à la fin des années 50.

Pour rentabiliser les sommes investies sur les transferts ou dans les salaires, le président du Real Madrid ne comptait pas sur un geste du Roi, contrairement à ce qu'on assure en France, mais sur des tournées rémunératrices, qui ont inspiré le Santos de Pelé et le Benfica d'Eusebio. Les Blaugranas vont donc appliquer une recette merengue qui a fait ses preuves !