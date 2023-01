FC Barcelone : une nouvelle polémique arbitrale en vue après celle du derby ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Hier soir, après le décevant nul de son équipe contre l'Espanyol (1-1), l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, n'a pas cherché d'excuse. Si les Blaugrana n'ont pas réussi à battre son voisin mal-classé, c'est avant tout de sa faute. Mais force est de reconnaître que l'arbitrage catastrophique de Mateu Lahoz n'a pas contribué à assainir les débats. Les Péricos ont joué physique, parfois méchamment, et le sifflet n'a pas su tenir les 22 acteurs, lui qui a expulsé trois joueurs et sorti dix cartons jaunes. Les Barcelonais ont souvent l'impression d'être défavorisé au niveau arbitrage par rapport au Real Madrid. Et ça ne risque pas de changer après la décision de la Fédération...

En effet, celle-ci a dévoilé ce dimanche la liste des arbitres pour les 16es de finale de la Coupe du Roi, qui se dérouleront en milieu de semaine prochaine. Le Barça affrontera l'Intercity d'Alicante, dans la ville de la Costa Blanca. Et c'est Valentin Pizarro Gomez qui a été désigné pour cette partie. Il s'agit d'un arbitre... madrilène, qui présente toutefois un bilan immaculé de deux victoires en deux matches avec le FCB. Pour le moment, donc, rien à lui reprocher. Pour le moment...