FC Barcelone : une polémique entache le choc contre Gérone

“Sincèrement, j’aimerais jouer au Barça, car c’est le club que j’ai et que suis depuis mon enfance”. C’est le début d’une polémique autour du derby Gérone - Barcelone dimanche à 21h00, un match important pour le haut de tableau. Un dérapage reprit par son entraîneur quelques minutes après la conférence de presse du milieu de terrain international espagnol.

Pour ne pas envenimer la polémique, son entraîneur Michel, a réagi sur le coup: “À mon avis, Aleix (Garcia) a commis une erreur, petit à petit, j’espère que les gens seront à 100% derrière Gérone. Voilà mon message pour nos supporters. Nous avons besoin de joueurs 100% derrière Gérone.” Dans une Catalogne où le Barça efface presque toute trace des autres clubs de la région, comme Gérone et l’Espanyol Barcelone, les mots de l’entraîneur espagnol interviennent dans un contexte où le Gérone souhaite représenter une part plus importante dans la région, bien aidée par une saison historique.