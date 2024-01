FC Barcelone : une première piste s'éteint pour l'après-Xavi, c'est confirmé pour Klopp !

Après la nouvelle défaite ce samedi de son équipe contre Villarreal (3-5), Xavi a annoncé en conférence de presse d'après-match qu'il quitterait son poste d'entraîneur du FC Barcelone à l'issue de la saison.

Annoncé comme un potentiel successeur de Xavi, Rafael Marquez, l'actuel entraîneur de l'équipe réserve du Barça, ne serait finalement pas une option, d'après les informations de RAC1. La radio catalane a, par ailleurs, confirmé la direction blaugrana penserait bien à Jürgen Klopp, qui a annoncé ce vendredi son départ de Liverpool à la fin de la saison après neuf ans de bons et loyaux services. À l'heure actuelle, le nom du technicien allemand serait celui qui est le plus présent dans l'esprit des dirigeants barcelonais.

