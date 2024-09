FC Barcelone : une sanction de l'UEFA tombe, le Barça réagit !

On l'a appris en toute fin de matinée. Le FC Barcelone a écopé d'une amende de l'UEFA de 10 000 euros en raison du comportement raciste de certains de ses supporters lors du match de Ligue des Champions perdu sur le terrain de l'AS Monaco. En cause, notamment, une banderole déployée durant la rencontre.

Sans supporters à Belgrade

Le club catalan n'a pas tardé à réagir, acceptant la sanction et tenant à préciser "qu'il rejette toute forme de violence et, comme le stipulent les articles 3 et 4 de ses statuts, qu'il veillera à la protection et à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme incluse dans le Pacte international des droits de l'homme promulgué par les Nations Unies. Le club prendra des mesures supplémentaires appropriées pour éviter que ces événements ne se reproduisent à l'avenir et que les responsables seront également punis."

Le Barça se déplacera sans ses supporters le 6 novembre prochain sur le terrain de l'Etoile Rouge Belgrade.

