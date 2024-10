FC Barcelone Mercato : une signature surprise dans les prochains jours ?

On parle certes avec insistance du phénomène Lamine Yamal au FC Barcelone. Et quoi de plus logique au regard de la précocité du joueur et de son immense talent. Mais Raphinha est à n'en pas douter l'autre grand bonhomme du Barça en ce début de saison avec cinq buts inscrits et trois passes décisives en sept matchs de Liga.

Déjà sous contrat jusqu'en 2027

Une sacrée revanche pour le Brésilien, poussé vers la sortie l'été dernier lorsque le club catalan tentait par tous les moyens de vendre et d'alléger sa masse salariale pour récupérer Nico Williams. Mais Raphinha est resté et il semblerait que ce soit le bon choix puisque selon le quotidien Sport, une prolongation de contrat est désormais à l'étude !

Pour rappel, l'ancien rennais est déjà lié au Barça jusqu'au mois de juin 2027.