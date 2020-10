FC Barcelone : une ultime chance de briller à côté de Messi s'offre à Griezmann !

Hier, le FC Barcelone s'est incliné à domicile face au Real Madrid (1-3). Au-delà de la défaite, au-delà de la polémique liée à l'utilisation de la VAR sur le deuxième but merengue, il y a cette impression de gâchis côté blaugrana. Le jeu n'est plus bon et certains joueurs loin de leur meilleur rendement, quand ils ne sont tout simplement plus en mesure d'exprimer leur potentiel, comme Antoine Griezmann. Car hier, le Français a débuté le Clasico sur le banc.

Koeman l'alignera-t-il en meneur ou le laissera-t-il en pointe ?

Mais il a de fortes chances de fouler la pelouse de l'Allianz Stadium de Turin mercredi soir pour la 2e journée du tour de poules de la Champions League. En effet, Philippe Coutinho souffre d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe droite. Il est d'ores et déjà forfait pour le choc contre la Juventus, en attendant que des examens complémentaires fixent la durée de son indisponibilité.

Cette blessure est une aubaine pour Griezmann car elle pourrait constituer sa dernière chance de briller à son poste préféré, celui de meneur de jeu. Pour cela, il faut encore que Ronald Koeman se décide à faire confiance au champion du monde car il pourrait également aligner Pedri en 10 et titulariser l'ancien de l'Atlético en pointe. Mais s'il joue à son vrai poste, avec Lionel Messi juste à côté de lui alors Griezmann n'aura pas intérêt à se louper !