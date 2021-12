FC Barcelone : une victoire à l'arrache face à Elche grâce à la révélation Jutgla

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Pour le mercato hivernal, Xavi souhaite renforcer son compartiment offensif. Au vu de ce que l'on voit depuis son arrivée, et notamment ce soir contre Elche, 16e au coup d'envoi, il ferait mieux de recruter en défense ! Car ses Blaugrana, qui avaient réalisé une belle première période, menant 2-0 grâce aux jeunes Jutgla (16e) et Gavi (19e), ont trouvé le moyen de se faire remonter en une minute en seconde période (Morente 62e, Milla 63e). Heureusement, ils ont réussi à marquer un troisième but à la 85e par Nico ! Une victoire qui constitue une véritable bouffée d'oxygène pour le FCB !

Xavi avait opté pour une défense à trois avec Ronald Araujo, Clément Lenglet et Eric Garcia. Malgré ça, Elche, qui était l'une des plus mauvaises attaques de la Liga, s'est procuré plusieurs occasions franches et a marqué deux fois. Sur le deuxième but, le marquage de Jordi Alba est une mauvaise blague. Et confirme les critiques de Xavi la semaine dernière à l'encontre de ses cadres. Ceux-ci, à l'exception de Busquets, ne sont plus au niveau, un changement s'impose.

Cette victoire a vu l'émergence d'une bonne nouvelle : Ferran Jutgla. A 22 ans, l'attaquant a connu sa première titularisation en Liga. Il a marqué son premier but, de la tête sur corner (ce qui est un événement à Barcelone !), et en a marqué un autre d'entrée, refusé pour un hors-jeu très limite. Tout au long de la partie, il a multiplié les appels et semble à l'aise dans le jeu prôné par Xavi. Qui, du coup, pourrait investir le gros chèque de janvier dans le recrutement d'un défenseur plutôt que d'un attaquant…

¡Goooooooooool de Nico! Para marcar por segunda jornada seguida y levantar de nuevo un partido que se le había torcido al Barça (3-2). Los jóvenes siguen sosteniendo a este equipo https://t.co/JR2mtR0Pkw #LaLiga #BarçaElche pic.twitter.com/pG3QACXWz7 — MARCA (@marca) December 18, 2021