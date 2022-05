FC Barcelone : une victoire dans la douleur face à Majorque

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone avait viré en tête à la pause au Camp Nou, ce soir face à Majorque. Les Catalans avaient ainsi ouvert le score à la 25e minute, l'attaquant néerlandais Memphis Depay, trouvé par Alba, se distinguant avec une magnifique demi-volée du pied droit.

Pierre-Emercik Aubameyang aurait pu offrir le but du break avant la pause (41e) avant que Russo, le défenseur de Majorque, ne signe un parfait retour. Au retour des vestiaires, le Barça faisait le break avec un but de Busquets, à la 54e minute, qui reprenait du pied gauche un ballon repoussé par ma défense de Majorque. Alors que le Barça se dirigeait vers un tranquille succès, Raillo redonnait un peu d'espoir aux visiteurs et réduisait le score.

Les Catalans préservaient la victoire et reprennent, du même coup, la seconde place de la Liga au FC Séville avec 66 points.

Pour résumer Dans le cadre de la 34e journée de la Liga, le FC Barcelone (3e, 63 pts) accueillait depuis 21 heures Majorque (16e, 32 pts) au Camp Nou. Au terme des 90 minutes, ce sont les joueurs de Xavi qui se sont imposés en se faisant quelques frayeurs.

Benjamin Danet

Rédacteur