FC Barcelone : une vidéo de Piqué et ses enfants scandalise les pro-Shakira

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans le divorce houleux entre Gérard Piqué et Shakira, il n'y a aucune demi-mesure. C'est bien simple : à chaque fois que l'ancien joueur du Barça et son ex épouse sont susceptibles de se croiser les caméras et les paparazzis sont là. C'est notamment le cas lorsque la pop star colombienne amène ses enfants Milan et Sasha à Gérard Piqué ou quand l'ex défenseur fait de même.

C'est justement la vidéo de la dernière dépose de Piqué chez Shakira qui choque les internautes. En effet, beaucoup ont pointé du doigt le manque d'amour du défenseur espagnol, lequel n'est pas sorti de son véhicule pour aider un Milan qui avait toutes les peines du monde à porter son sac jusqu'à la porte du domicile de Shakira.

« Quel père horrible ! »

Cette vidéo a fait un sacré bad buzz pour Piqué puisque la plupart des internautes s'en prennent à lui pour mauvais traitement des enfants («Quel père horrible, il ne les aide pas avec leurs valises, ni ne leur dit au revoir avec amour», «Quel père aimant... les enfants ont certainement envie de retrouver leur mère rapidement.»)

Certains notent également avec humour que l'intéressé était tellement pressé de partir qu'il a carrément démarré avec le coffre de son 4x4 ouvert.