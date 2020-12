FC Barcelone : vacances, blessure, le Barça communique déjà sur Lionel Messi !

Zapping But! Football Club Juventus Turin - FC Barcelone : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Pas vraiment une surprise, mais en ce dimanche de vacances hivernales, on ne parle que de lui. Lui, c'est Lionel Messi, l'argentin du FC Barcelone, dont les propos sont très attendus ce soir sur une chaîne de télévision espagnole. Et notamment au sujet de son avenir punie Messi devrait (enfin) en dire plus.

En attendant, et depuis ce matin, la Pulga retient l'attention en raison de son forfait déjà annoncé pour le prochain match des Catalans, mardi à domicile contre Eibar. Il était évoqué, et même écrit par certains médias, que le joueur, avec l'accord de son club, s'était octroyé quelques jours de vacances supplémentaires. Il n'en serait rien.

Car le Barça vient tout juste d'annoncer, dans un court communiqué médical, que Messi finissait en réalité de soigner une blessure à la cheville droite. Sans donner d'autres précisions. On reverra donc la star du FC Barcelone dimanche prochain lors du déplacement à Huesca. Et ce soir, sur la Sexta, pour un entretien ô combien attendu...