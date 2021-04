FC Barcelone – Valladolid (1-0) : Dembélé délivre le Barça d'un Messi record !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Avec 769 matches sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi est devenu ce soir le joueur le plus capé de l'histoire du Barça. Et son équipe a battu Valladolid, non sans mal, grâce à un but d'Ousmane Dembélé en toute fin de rencontre. Après Elche (3-0), Séville (2-0), Osasuna (2-0), Huesca (4-1) et la Real Sociedad (6-1), le club catalan remporte une 6e victoire consécutive qui lui permet de revenir à 1 point du leader, l'Atlético Madrid.

Dembélé en sauveur

Valladolid a eu la première occasion avec une tête de Kodro sur la barre de Ter Stegen. Pedri a lui aussi touché du bois en fin de première mi-temps. Et au retour des vestiaires, Messi, Griezmann et Dembele, peu inspirés, ont longtemps peiné à forcer le verrou de Valladolid, malgré l'expulsion de Plano à dix minutes de la fin pour un geste dangereux sur Dembélé. Ce même Dembélé qui a fini par crucifier Masip d'une volée du gauche sur un centrer de De Jong. Un succès sur le fil, laborieux, mais ô combien précieux avant le Clasico, ce week-end.