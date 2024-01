FC Barcelone - Villarreal : la compo de Xavi est tombée !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Troisième de Liga et quelque peu distancé par Gérone et le Real Madrid, le Barça accueille ce samedi (18h30) une équipe de Villarreal mal en point. À un peu plus d'une heure du coup d’envoi, découvrez les onze de départs alignés par Xavi et Marcelino.

FC Barcelone : Pena - Koundé, Araujo, Christensen, Fort - De Jong, Romeu, Gündogan - Yamal, Lewandowski, Félix.

Villarreal : Jorgensen - Femenía, Bailly, Cuenca, Moreno - Ilias, Comesaña, Coquelin, Baena - Moreno, Sorloth.

Podcast Men's Up Life