FC Barcelone : Xavi fait une annonce retentissante sur son avenir

Le match contre Villarreal

"Nous devons avoir la possession du ballon contre Villarreal, la clé du match est cette possession, et c'est ce que recherche Quique Setién."

La blessure de Pedri

"Perdre Pedri nous rend triste, il prend soin de lui et a gagné de la masse musculaire. Mais ce sont des choses qui arrivent, il y a beaucoup de matchs. Nous essayons d'éviter les blessures, mais c'est impossible."

Son état d'esprit

"Je suis calme, je suis dans le club dans lequel je veux être, le club que j'aime. La saison dernière a été très bonne et maintenant nous sommes aussi excités que nous l’étions. En tant qu'entraîneur, je suis content de mon travail et bien sûr je souffre lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants. J'accepte chaque défi, je suis calme et heureux."

"Tout est en cours pour ma prolongation"

Sa prolongation

"Tout est en cours. Tout est calme et en parfaite harmonie, il n'y aura aucun problème. Quand il y aura des nouvelles, nous les communiquerons."

Lewandowski

"Robert Lewandowski est un joueur calme et il nous aide sur un certain nombre de choses. La dernière fois, il a accordé la passe de but. Il a besoin de marquer comme le reste des attaquants, mais il a l'air heureux et je suis calme à son sujet."

Propos retranscrits par le compte Twitter @ActualiteBarca.

