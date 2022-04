INSIDE

Dimanche dernier, le FC Barcelone a poursuivi sa remontée spectaculaire vers les sommets de la Liga en battant le FC Séville (1-0) grâce à un seul unique but signé de Pedri. Un but qui a libéré Xavi sur son banc de touche. Une caméra était arrêtée sur le jeune technicien et notre partenaire Onefootball nous partage cette joie non contenue...