FC Barcelone : Xavi a fait un choix fort pour éviter de voir son vestiaire imploser

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Depuis des années, le capitanat est une affaire bien réglée au FC Barcelone. A chaque début de saison, les joueurs votent pour désigner le porteur du brassard et ses trois successeurs en cas d'absence. Ce sont ces quatre joueurs qui sont ensuite chargés de négocier les primes avec les dirigeants et de faire passer des messages à l'entraîneur. En début de saison, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergi Roberto ont été désignés. Seulement, le défenseur central a décidé de prendre sa retraite juste avant la Coupe du monde.

En théorie, les Blaugranas auraient donc dû voter pour désigner son remplaçant. Seulement, El Mundo Deportivo explique ce samedi que Xavi n'a pas voulu procéder à une élection car il craignait que le résultat ne provoque des tensions dans le vestiaire. Preuve que l'équilibre est très précaire et menace à tout moment de se rompre. L'entraîneur a désigné Marc-André ter Stegen, au club depuis huit ans, pour succéder à Piqué. Il procèdera à de nouvelles élections l'été prochain. Et à ce moment-là, Busquets et Alba ne seront sans doute plus là...