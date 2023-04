FC Barcelone : Xavi a parlé de l'avenir de Messi et de l'état de Dembélé avant le Betis  

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le pire match de la saison du Barça : « Contre le Rayo Vallecano, c'était le pire match de la saison. Il faut faire table rase. Quant à moi, il faut être autocritique. Je me trompe aussi en tant qu'entraîneur... Il y a des erreurs qui doivent toujours être corrigées. Le Betis, c’est une super équipe, très forte physiquement avec des qualités techniques. Nous allons essayer de faire le jeu pour nous, de leur prendre le ballon. » Le retour de Dembélé : « La convalescence de Dembélé a pris plus de temps que prévu mais l'important c'est qu'il aille bien maintenant. C'est une question de sensations. Elles n'étaient pas bonnes. Il était dans une zone de coup de pied difficile à guérir. Maintenant, il a de bonnes sensations et il est heureux. Il nous a manqué, bien sûr, comme tous ceux qui ne peuvent pas jouer à un moment donné. Dembélé est le joueur le plus décisif de l'équipe en un-contre-un. Il y a très peu de joueurs avec cette caractéristique dans le monde. »

Le retour de Messi au Barça

« Messi ? On ne sait pas si ça va arriver ou pas. On est concentré sur le match du Betis. On parlera des transferts une fois la Liga gagnée. Mateu (Alemany) me tient au courant de ce qui se passe pour le plan de viabilité. Pas seulement pour le possible retour de Messi mais aussi pour avoir une équipe plus compétitive. »

