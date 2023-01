FC Barcelone : Xavi a parlé mercato, Supercoupe et... meurtre !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce soir, le Real Madrid affronte Valence pour la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Demain, ce sera au tour du FC Barcelone d'entrer en scène, face au Betis Séville, avec l'espoir de se qualifier pour la finale de dimanche et ainsi remporter un premier trophée depuis la Coupe du Roi 2021. Présent en conférence de presse, Xavi a conscience de l'importance de garnir la vitrine à trophées.

Podcast Men's Up Life

"S'il n'y a pas de titre cette saison, je vais me faire tuer"

"C'est un titre et nous lui donnons de l'importance. Nous n'avons toujours pas gagné la Supercoupe depuis qu'il y a ce nouveau format. Nous traversons une bonne passe, nous sommes sereins. Nous essayerons de montrer notre personnalité. Nous voulons jouer dimanche et remporter la finale. Nous avons l'envie et l'espoir intacts depuis le premier jour. S'il n'y a pas de titre cette saison, je vais me faire tuer (sourire). Nous allons tout donner pour cette Supercoupe parce que cela fait un petit moment que nous n'avons rien gagné et que cela nous affecte."

Xavi a également été interrogé sur le mercato hivernal, et notamment les contacts entre Memphis Depay et l'Atlético Madrid. Il a juré ne rien savoir : "Tout d'abord, nous n'avons pas eu de réunion à son sujet. Nous ne savons rien. J'ai dit à Mateu (Alemany) que si l'effectif ne bouge pas d'ici la fin janvier, je serai content. Il n'y a pas de nouveautés dont je suis au courant. Je n'ai rencontré ni Mateu, ni le président. On s'est vus, mais pas pour parler de ça. S'il y avait quelque chose, ils me l'auraient dit". Mais lui l'aurait-il réellement dit aux journalistes ?

🗣️👉 Xavi negó una cumbre en Riad para hablar sobre el interés del Atlético y recalcó que ha pedido que no se toque la plantilla



✍️ @gbsans https://t.co/XjiGNPo7rD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 11, 2023

Pour résumer A 24h de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Betis Séville, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, s'est exprimé sur la nécessité de remporter un trophée cette saison... sans quoi il sait qu'il se fera "tuer" par les médias et les supporters blaugranas.

Raphaël Nouet

Rédacteur