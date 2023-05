FC Barcelone : Xavi a parlé sacre en Liga et adieux de Busquets

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Une première occasion d'être champion

"C'est la première opportunité qui nous est offerte de remporter la Liga. Le plus tôt sera le mieux. C'est un derby, face à un Espanyol qui a retrouvé des certitudes avec Luis Garcia. Ses propositions sont parmi les meilleures que j'ai entendues pendant mon diplôme d'entraîneur. Ils défendent bien, ils partent bien en contre, ils gardent bien le ballon. Ce sera difficile. Nous sommes à 200%. Je vois de l'envie, de l'espoir et de l'intensité chez mes joueurs pour aller chercher ce titre, qui est très important pour le club, pour le staff et l'effectif. Si cette rencontre est très importante pour l'Espanyol, elle l'est également pour nous."

Les adieux de Busquets

C'est très important pour Busquets de quitter le club sur un titre en Liga, en se sentant important et valorisé. Son départ va nous impacter en tant qu'équipe mais nous respectons sa décision. Surtout que c'est un ami. Et le joueur le plus intelligent avec lequel j'ai joué. Il a 10/10 en tout : sa conduite, son investissement, son attitude, le football... C'est le meilleur milieu de terrain axial de l'histoire du Barça, sans aucun doute possible." "

Ce n'est pas la fin d'une époque "Nous perdons un actif important avec le départ de Mateu Alemany. Il a été capitale dans la reconstruction du club, en travaillant main dans la main avec Jordi. Ça a été un plaisir de travailler avec lui. Pour autant, ce n'est pas la fin d'une époque. Je crois au contraire que nous avons déjà entamé une nouvelle. J'espère que des footballeurs Pedri, Gavi et les autres pourront faire mieux que Busi et nous. Pour ce qui est des dirigeants, j'ai une confiance incroyable en Jordi Cruyff. Il a été fondamental et m'a aidé personnellement. Il doit décider de ce qu'il veut faire. S'il veut partir, il faut le remercier. Mais rien n'est décidé. A voir comme les choses et la structure du club évoluent."