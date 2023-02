FC Barcelone : Xavi a perdu Lewandowski !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis l'arrivée de Xavi sur le banc il y a quatorze mois, le FC Barcelone réussit plutôt bien au niveau national. Après un redressement spectaculaire en Liga en 2021-21, il est bien parti pour décrocher le titre cette saison. Il a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne et lorgne la Coupe du Roi, pour laquelle il affrontera le Real Madrid en demies. Mais sur la scène européenne, en revanche, c'est une catastrophe. Les Blaugranas se sont faits sortir deux années de suite en phase de poules de la Champions League et ils ont été éliminés de la C3 par Francfort la saison passée.

Leur volonté est donc de briller cette année en Europa League. Surtout qu'ils commencent leur aventure par un choc de légendes avec Manchester United. Fait surprenant, ce sera la première fois que Robert Lewandowski défie les Diables Rouges. Et on ne peut pas dire que cela arrive au meilleur des moments pour le Polonais. Il n'a en effet marqué qu'un but lors de ses six derniers matches de Liga (contre le Betis à Séville). Buteur à 14 reprises lors des 14 premières journées, il a plus de difficultés depuis la reprise des compétitions après le Mondial, surtout qu'il a été suspendu. Il a été décisif en Coupe et en Supercoupe mais tout le monde attend un rendement supérieur de sa part. Et ce dès jeudi au Camp Nou face à MU...