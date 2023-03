FC Barcelone : Xavi a pris un gros risque en prévision du Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Nous l'avions évoqué la semaine dernière avant la réception de Valence : plusieurs joueurs du FC Barcelone sont sous le coup d'une suspension pour le Clasico de la semaine prochaine en cas de nouvel avertissement. Il semblait alors évident que Xavi allait demander à ces joueurs (Raphinha, Busquets, Torres et Kessié) de se faire avertir face aux Ché afin de manquer le déplacement à Bilbao demain et être présents pour la réception du Real Madrid. Il n'en a rien été. Et c'est peut-être une grosse errreur.

Parce que demain, la partie s'annonce très chaude à San Mames. Parce que c'est toujours chaud entre le Barça et les Basques mais également parce que l'affaire Negreira va entraîner une grosse contestation dans les gradins. Chauffés à blanc par leurs supporters, les Lions devraient y aller gaiement sur le terrain. Et les leaders de la Liga, privés de Ronald Araujo après son expulsion contre Valence, ne se laisseront pas faire. Et l'arbitre sera un certain Gil Manzano, celui-là même qui a expulsé Lewandowski à Pampelune en première partie de saison et qui est dépeint par le FCB comme anti-Barça...