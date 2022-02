FC Barcelone : Xavi a trouvé son équipe type, les Blaugrana peuvent voir grand

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il y a cinq semaines, l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone s'étaient affrontés en 8es de finale de la Coupe du Roi. A l'époque, seules deux recrues hivernales (Alves et Ferran) avaient participé au combat de San Mamès, finalement remporté par les Lions (2-1 a.p.). Un mois et une semaine plus tard, les choses ont bien changé. Ce soir, les Blaugrana ont dominé les Basques bien plus que le score (3-0) ne le laisse supposer. Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score à la 36e, Ousmane Dembélé a doublé la mise à la 73e avant de centrer pour la tête de Luuk De Jong à la 90e puis pour Memphis Depay (92e). Pendant toute la partie, le FCB n'a jamais tremblé et a fait plaisir à voir dans le jeu.

Xavi avait décidé d'aligner de nouveau son trio d'attaque Traoré-Aubameyang-Ferran, comme à Naples (4-2) jeudi. Et puis bien lui en a pris. Car les trois, dans des styles différents, ont mis la défense de Bilbao au supplice. Adama Traoré par ses rushs tout en puissance, Pierre-Emerick Aubameyang par sa vitesse, Ferran Torres par sa technique et ses appels très "guardioliens". Avec ce trio devant, l'entraîneur blaugrana a trouvé la formule gagnante.

Au milieu, il peut compter sur les prodiges Pedri et Nico, sur l'expertise de Busquets. Et derrière, Alves a gagné sa place à droite, Araujo est toujours aussi sûr, Piqué retrouve de sa superbe, de même qu'Alba, même s'il était suspendu ce soir et bien remplacé par Dest. En bref, ce Barça, qui a repris la 4e place de la Liga à l'Atlético Madrid, peut voir haut. Pas la 1ère place, promise au Real avec ses 15 points d'avance, mais la 2e, où trône le FC Séville avec ses 9 longueurs d'avance, est accessible. Surtout que le FCB compte un match de retard. Et qu'il n'a plus peur de personne...