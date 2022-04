FC Barcelone : Xavi annonce un coup dur avant Séville, se frotte les mains pour Fati et le Mercato

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Avant la conférence de presse, le FC Barcelone a informé que Frenkie De Jong était positif au Covid-19 et serait absent pour le choc de demain contre le Séville FC (21h). Un vrai coup dur pour Xavi, qui a fait de cette rencontre une vraie finale. « Ce match contre Séville est une autre finale pour nous, a-t-il affirmé en conférence de presse. Nous avons l'opportunité de remonter à la deuxième place après cette bonne série de résultats et nous devons confirmer notre bon moment et que nous pouvons rivaliser avec n'importe qui. »

L’éclatant succès acquis contre le Real Madrid avant la trêve internationale (4-0) a donné des ailes au Barça. « L'équipe a montré au Bernabeu qu'elle peut rivaliser avec n'importe quelle équipe, Séville n'est peut-être pas au mieux mais ils ont un grand entraîneur et je l’admire, je les connais bien. Bien sûr, nous allons regarder ce qui se passe à Vigo mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et penser que nous dépendons de nous-mêmes pour atteindre la deuxième position. »

Fati va bien, le Mercato aussi

Le coach du Barça a également donné le secret du renouveau blaugrana depuis le début de l’année civile. « Ce que je demande aux joueurs, c'est de continuer à bien jouer, de jouer en équipe et de jouer en équipe comme nous l'avons fait au Bernabéu, a-t-il glissé. L'objectif principal est d'être en Ligue des champions l'année prochaine. Le défi est d'être le plus haut possible en Ligue et de gagner la Ligue Europa. »

Enfin, Xavi a donné des nouvelles d’Ansu Fati. « Le retour d'Ansu Fati sera marqué par ses sensations, avoir une plus grande charge d'entraînement avec le groupe, a-t-il expliqué. Je l'ai vu heureux, en dynamique de groupe et quand tu le vois participer, c'est très bien. Le mercato ? Je ne parlerai pas de possibles deals mais on travaille pour renforcer l'équipe pour le la saison prochaine. »

Xavi : "Ici, il n'y a pas de jours tranquilles parce que c'est le Barça. Ici, il y a toujours un calme tendu et je sais où je suis... Et j'aime ça" — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) April 2, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur