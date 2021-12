FC Barcelone : Xavi a un sérieux problème avec le Bayern Munich

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Bien que deuxième de sa poule en Ligue des Champions, le FC Barcelone est en grand danger demain à l'occasion de son déplacement sur la pelouse du Bayern Munich. En effet, même avec un match nul, le club catalan pourrait être éliminé de la compétition et reversé en Ligue Europa si le Benfica bat le Dynamo Kiev au stade de la Luz.

3 défaites et 1 nul à l'Allianz Arena

C'est donc bel et bien une victoire que Xavi devra aller chercher mercredi soir (21 heures) au stade Olympique de Munich (aussi appelé Allianz Arena). Seul problème (et il est de taille!) : le nouveau coach du Barça ne s'est jamais imposé une seule fois dans l'antre du Bayern quand il était joueur blaugrana.

Comme le rapporte SPORT, l'occasion s'est présentée à quatre reprises pour Xavi Hernandez, revenu du terrain du Bayern. Entre la saison 1998-99 (défaite 1-0 du Barça sur un but d'Efenberg) et l'exercice 2014-15 (défaite 3-2), l'ancien milieu a enchaîné trois défaites et un nul. La seule fois où Xavi est revenu avec quelque chose de Bavière, c'était sous Pep Guardiola lors de l'exercice 2008-09 (1-1).