FC Barcelone : Xavi appuie là où ça fait mal pour le Real Madrid et fait une grande annonce pour Vitor Roque

Xavi, le coach du FC Barcelone, était en conférence de presse ce midi avant le match du Barça contre Majorque. Il est notamment revenu sur la défaite du Real Madrid hier contre l'Atlético (1-3). " J'ai vu le derby de Madrid. C'était un grand match de football, notamment de l'Atlético. Une victoire importante pour eux", a-t-il glissé. Avant d'ajouter : "Est ce que le Real Madrid est plus faible ? Je les vois toujours fort, ils ont des points forts et des points faibles, comme toutes les équipes. Nous, on se concentre sur nos matchs. On parlera d'eux quand on les affrontera."

Il va faire tourner à Majorque et attend Vitor Roque en janvier

Avec cette défaite des Merengue, le Barça est leader de Liga. Et Xavi devrait faire tourner contre Majorque. "Il y aura des rotations, en moyenne deux-trois par match. On doit faire ça pour prévenir les blessures." Dans cette attente, Xavi a également évoqué le dossier Vitor Roque. "Vitor Roque ? On l'attend en janvier, il n'y aura pas d'opération."

Xavi: "Majorque est une équipe difficile. Ils ont beaucoup d’arguments, ils travaillent très bien sur le plan défensif et ils ont des footballeurs de haut niveau." — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 25, 2023

