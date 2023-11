FC Barcelone : rassuré par Deco et Laporta, Xavi indique la marche à suivre avant Porto

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L'ambiance reste morose au FC Barcelone après le piètre match nul arraché au Rayo Vallecano (1-1) samedi, avec une égalisation sur un csc dans les dernières minutes. Après la rencontre, Xavi a tiré sur l'arbitrage, une nouvelle fois, mais la prestation de son équipe n'arrange pas ses affaires.

"Confiance totale en moi"

Le coach blaugrana était présent ce lundi en conférence de presse avant le match de C1 contre Porto demain. "C'est un match très important, vital pour la qualification, a-t-il glissé. On sera à la maison, il faudra montrer beaucoup d'envie et de caractère." Xavi, qui sera à nouveau privé de Ter Stegen demain, a par ailleurs expliqué avoir rencontré sa direction, qui l'a complètement rassuré sur ses intentions... "J'ai parlé avec le président et avec Deco. La confiance en moi est totale. Je l'ai noté. Le projet reste le même. Je suis convaincu qu'on va progresser et que les bons résultats reviendront. On croit en nous!" Et à Xavi d'ajouter : "On doit être plus concentrés, plus appliqués. L'an dernier aussi on a rencontré des difficultés mais au final, on a fait une bonne saison."

