FC Barcelone : Xavi annonce une double mauvaise nouvelle pour Ferran Torres

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de Grenade, pour le compte de la 20e journée de Liga, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a annoncé que Ferran Torres, arrivé cet hiver au Barça en provenance de Manchester City, était toujours positif au Covid-19 et qu'il n'était toujours pas inscrit en Liga.

"Ferran Torres a de nouveau été testé positif au Covid-19 aujourd’hui, il ne sera pas disponible ce week-end. Mateu Alemany travaille pour pouvoir l'inscrire. Il y a beaucoup de confiance pour pouvoir l'inscrire. Cela dépend de la masse salariale", a expliqué e technicien blaugrana devant la presse.

