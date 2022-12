FC Barcelone : la présence de Lewandowski, Garcia incertain, Xavi fait le point avant l'Espanyol

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur le match contre l'Espanyol

« Je pense que nous abordons le match dans une très bonne condition physique. J'espère que mes joueurs seront au même niveau que lors du match contre Osasuna ».

Sur la présence de Robert Lewandowski

« La présence de Robert Lewandowski est importante. Mais maintenant il faut attendre ce qui va se passer avec sa suspension. Il jouera avec nous contre l'Espanyol, mais nous ne savons pas s'il sera disponible lors du match contre l'Atletico Madrid ».

Sur l'avenir de Sergio Busquets

« Il a un contrat jusqu'à la fin de la saison et ensuite on verra, c'est sa décision personnelle et il a un rôle important à jouer. Pour moi c'est un joueur important, on verra comment se passe la saison, on essaiera de le convaincre de rester ».

Sur les retours des finalistes du Mondial

« Ousmane Dembélé et Jules Kounde sont avec nous, mais nous verrons combien de temps ils pourront jouer. Nous déciderons plus tard ».

Sur l'incertitude d'Eric Garcia et sur Ronald Araujo

« Il a remarqué quelques petits désagréments à l'entraînement. Nous verrons s'il peut jouer demain, mais je ne pense pas que sa blessure soit grave. On compte toujours sur lui pour le match de demain (…). Avec Ronald Araujo nous serons prudents. Demain, il ne commencera pas. Il aura peut-être quelques minutes ».