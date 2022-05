FC Barcelone : Xavi annonce des mauvaises nouvelles pour Ter Stegen et Piqué avant le Betis et s'incline devant le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

"Le Betis est un rival direct. Nous avons une grande opportunité et nous devons atteindre les objectifs minimaux du club. C'est un grand rival, avec un grand entraîneur, mais nous devons bien rivaliser pour assurer la Ligue des Champions."

"Il veut jouer, mais aujourd'hui il s'est senti mal et ne s'est pas entraîné."

"Gérard Piqué ne sera pas là demain, c'est dommage car il nous donne beaucoup et on verra comment il évolue pour qu'il puisse jouer les prochains matchs."

"Le Real Madrid est champion de la Liga. Il est en finale de la Ligue des Champions. Cela dit tout et cela parle aussi du mérite que nous avons eu dans ce match contre eux."

"Ansu Fati s'est très bien entraîné. Physiquement, il est prêt mais nous allons procéder avec prudence. Demain, nous déciderons mais l'idée est qu'il entrera progressivement."

"Depuis novembre, nous nous sommes beaucoup améliorés."

"Gavi est très important. Un acteur pour le présent et pour l'avenir. Ce serait une excellente nouvelle de clore le renouvellement. Je sais que sa volonté, celle de son représentant, Iván de la Peña, est la même que la nôtre, continuer au Barça."

⚡️ 𝙓𝘼𝙑𝙄 𝙇𝙄𝙑𝙀 ⚡️

Barça manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Saturday's #BetisBarça



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRN pic.twitter.com/bVJjAdwUa1