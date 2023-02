FC Barcelone : Xavi joue petit bras devant le Real Madrid et encense Sampaoli avant le FC Séville

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le FC Séville et Sampaoli

"Adversaire coriace malgré leur position en championnat, c'est une belle équipe. Jorge Sampaoli a renforcé ses rangs, on parle d'un grand entraîneur, demain (dimanche) ce sera un adversaire difficile et physique, ils sont forts."

L'avenir de Busquets

"La décision de rester ou partir lui appartient. C’est un joueur important en dehors et sur le terrain. Il a gagné le droit de décider. S’il veut rester, j’en serais content."

La lutte pour le titre avec le Real Madrid

"Le bilan sera en fin de saison. Je suis satisfait, nous avons cinq points de plus que le Real Madrid, nous venons de gagner un titre. On est candidat pour gagner la Liga mais pas favori. Le Real Madrid a gagné la Liga et la Ligue des Champions l’an dernier. Ça se jouera jusqu’au bout, on les a battu en Supercoupe et là, on les jouera en Coupe du Roi."

L'absence de Dembélé

"Ousmane Dembélé est le meilleur en un contre un dans notre équipe, on perd beaucoup avec son absence."

Balde

"Alejandro Balde pourrait être disponible, on verra s’il jouera demain (dimanche)."