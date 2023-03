FC Barcelone : Xavi a parlé du Real Madrid et des blessés avant Valence

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La victoire face au Real Madrid

"On est content de gagner dans un stade très difficile, mais c'est vrai que j'étais plus content de gagner la Super Coupe où on a pu être champions."

La prolongation de Sergi Roberto

"La prolongation de Sergi Roberto est une excellente nouvelle. Pour moi, il est extraordinaire, même si je sais qu'ils le critiquent de l'extérieur. C'est une garantie pour nous."

L'avenir de Busquets

"Bien sûr, je veux la continuité de Sergio Busquets, mais cela dépendra de lui-même."

Le point médical

"Andreas Christensen sera prêt demain (dimanche). Robert Lewandowski s'est amélioré et se sent bien et Pedri et Ousmane Dembélé continuent... Il n'y a pas de date fixée pour leur retour."

Propos retranscrits par le compte Twitter @ActualiteBarca.