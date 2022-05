FC Barcelone : Xavi avait des choses à dire avant Vigo

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La saison prochaine

« En fonction de l'argent que nous avons, nous agirons d'une manière ou d'une autre. Le diagnostic est fait. S'il n'y a pas d'argent, nous devrons agir d'une autre manière, en termes de départs, nous savons assez clairement. »

La fin de saison

« Avant tout, on se qualifie pour la Supercoupe en terminant deuxième, ça dépend de nous. Le fait qu'à trois tours de la fin on soit classé pour la Ligue des champions est une très bonne nouvelle pour nous. Il faut travailler les sensations et le modèle de jeu et finir avec de bonnes sensations. »

Sur l’adversaire

« Nous avons atteint l'objectif d'être en Ligue des champions et la deuxième place nous donnerait l'opportunité de jouer en Super Coupe. Le Celta est une très bonne équipe, avec une âme offensive et ils arrivent avec leur objectif rempli. Ils ont des joueurs très talentueux. Nous devons améliorer notre jeu, ne pas perdre de ballons et obtenir les trois points qui seraient importants pour la deuxième place. Nous devons améliorer nos sensations. »

La comparaison avec Koeman

« Je ne peux être comparé à aucun autre entraîneur. Koeman était dans une position différente et il a bien performé. Et maintenant, je suis l'entraîneur. Je pense que nous nous sommes améliorés depuis mon arrivée en novembre, et les chiffres en témoignent. Ce n'est pas moi qui gagne, mais le Barça. C'est absurde de comparer mes chiffres avec ceux de Koeman, il a fait un excellent travail. Ne comparons pas avec Koeman, mais avec mon premier match en novembre, et c'est la preuve que nous nous sommes améliorés. »

Sur Frenkie de Jong

« C'est un joueur qui a besoin de liberté pour se diviser. Nous insistons pour qu'il passe à l'attaque, cherche un mur ou un tir. Il est toujours à un très bon niveau. Je suis très content de lui. Il a fait un pas en avant, il a fait la différence et sa performance est très positive. »

Le mercato

« Maintenant, nous parlons des trois prochains matchs. Ensuite, nous parlerons du départ des joueurs. »

Erling Haaland

« Ce n'est pas officiel pour City, non ? Quand ça l'est, tu me redemandes. Pour nous c’est très difficile à cause de la situation économique, je ne vais pas mentir. »

Pour résumer Le FC Barcelone va affronter le Celta Vigo, demain, pour une journée de Liga. Avant le match, l’entraîneur des catalans était présent en conférence de presse. L'occasion pour lui de faire un point sur son effectif et la fin de saison.

