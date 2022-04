FC Barcelone : Xavi avait senti venir l'humiliation contre Francfort

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Quarante-huit heures après les faits, on ne sait pas ce qui a fait le plus de mal aux Barcelonais : l'élimination de l'Europa League suite à la défaite à domicile contre l'Eintracht Francfort (2-3) ou le fait que 35.000 Allemands avaient pris place dans le Camp Nou. Les dirigeants ont déjà pris des décisions pour qu'une telle invasion ne se produise plus jamais.

La chaîne Movistar+ a fait filtré une interview de Xavi qui montre que le technicien avait été mis au courant que les supporters de l'Eintracht étaient présents en masse. Dépité, il aurait lâché : "Bon... Les nôtres ne sont pas là... J'espère que ceux qui sont là feront plus de bruit, qu'ils nous encouragent et nous soutiendront comme toujours". Raté. L'Eintracht s'est promené, le Barça ne réduisant la marque que dans les arrêts de jeu, et, le pire, c'est que ses supporters ont empêché certains Catalans de quitter le stade à 0-3 !

😳 Xavi, minutos antes de jugar contra el Eintracht, confesaba 'el desastre' a sus jugadores...: "Bueno, faltan los nuestros..." https://t.co/rNkLPOms7B — MARCA (@marca) April 16, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur