FC Barcelone : Xavi fait une annonce sur sa prolongation et branche deux journalistes avant le Bétis !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur l’importance du match contre le Bétis

« Nous avons besoin du soutien de notre public. Nous jouons trois matchs à domicile en pratiquement 7 jours et ce sera important pour eux de venir à l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Nous arrivons bien pour le match, tous les joueurs revenus des équipes nationales sont disponibles. Demain, nous avons un adversaire coriace, l'une des meilleures équipes de la Liga ».

Sur Ez Abde, qui a rejoint le Bétis

« Nous avons une option de rachat. Il est parti par décision personnelle. Il voulait jouer chaque minute et nous ne pouvons pas le garantir. Il voulait jouer dès le début. Je ne sais pas s'il y parviendra au Betis ».

Les retours de Gündogan et Araujo se précisent

« Voyons comment se porte 'Gundo' aujourd'hui, mais il est disponible. Araujo se porte bien et cette semaine il sera définitivement libéré ».

Xavi piquant sur les cas Yamal et sur sa nomination à The Best

Sur l’utilisation de Lamine Yamal

« (au journaliste qui lui pose la question) Il y a trois semaines tu me disais que je devais oser l’aligner et maintenant tu me dis que je le mets trop ? Nous prendrons soin de lui, nous lui donnerons toute la confiance et c'est un footballeur qui, je pense, peut continuer à être important ».

Sur le nouvel organigramme

« Deco est excellent, je le connais, nous avons une relation amicale. Bojan me semble aussi être un excellent ajout. Je lui donne un 10 en tant que personne. Ils connaissent la maison et ils sont culés et c'est un avantage ».

Sur Vitor Roque

« Deco m'a dit qu'il nous rejoindrait en janvier. Nous verrons alors dans quelle situation nous serons. Cela ne sert à rien de parler de lui maintenant mais en principes, il n’y a pas de problèmes (à sa venue) ».

Sur son avenir

« Le niveau d'exigence, de stress... Le Barça est une transatlantique dans laquelle l'exigence est toujours de gagner, toujours. Il n'y a aucune comparaison avec aucun autre club. Ma prolongation pas encore signée ? Cela sera annoncé dans quelques jours, sans aucun doute ».

Sur sa nomination à The Best

« (au journaliste qui lui pose la question) Avec les 'marrons' que tu m'as donné, je suis dans The Best', ça me semble être une blague ».

Podcast Men's Up Life