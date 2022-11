FC Barcelone : Xavi bientôt confronté à un coup de gueule dans son vestiaire ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La Coupe du monde n'empêche pas certains joueurs de partager leurs préoccupations. Bien au contraire. Et c'est dans cette optique que Raphinha, actuellement au Qatar avec la sélection brésilienne, s'est confié à la Cadena Ser. Objet de l'entretien ? Rappeler à son entraîneur, Xavi, qu'il ne souhaitait pas rester à son poste, sur le côté gauche. Quitte à entrer en concurrence avec un certain Ousmane Dembélé.

"Sur le plan individuel, c’est un peu difficile. Je suis attaquant, j’aime marquer et faire des passes décisives. Depuis que je joue au foot, j’évolue souvent à droite car comme je suis gaucher, c’est plus facile pour moi de rentrer à l’intérieur quand je pars de la droite. Xavi ? Oui, je lui en ai parlé. La seule chose que je lui ai dit, c’est que je voulais aider l’équipe du mieux possible. Je lui ai dit qu’à gauche, je faisais des matchs qui n’aidaient personne : ni l’équipe, ni moi, ni même lui. Cela ne me dérange pas d’être en concurrence avec Ousmane Dembélé à droite, car c’est un grand joueur."