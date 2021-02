FC Barcelone : Xavi confirme sa possible arrivée au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Avec la défaite en Ligue des champions face au PSG (1-4) mardi, l'avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est de plus en plus incertain. Les élections à venir à la présidence du club blaugrana ne devrait pas permettre au Néerlandais de poursuivre l'aventure au delà de la saison.

Un nom revient avec insistance pour remplacer Koeman, celui de Xavi Hernandez, l'ancien capitaine du Barça et de la Roja. Et selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, le retour de Xavi est plus que jamais dans les tuyaux. « Le Barça vise Xavi comme coach pour la saison prochaine », affirme en effet le journaliste sur son Twitter. Une info que Xavi n'a pas démentie dans un entretien accordé à la FIFA. « Tout le monde me voit au Barça. Je ne vais pas cacher la vérité : bien sûr que j'aimerais coacher le Barça. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a des élections présidentielles. On verra quel candidat va l'emporter... » Xavi a les faveurs de Victor Font. Alors que Joan Laporta le trouverait encore un peu trop inexpérimenté.

