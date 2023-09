FC Barcelone : Xavi confirme sa prolongation et reste prudent sur le dossier João Félix

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur la réception du Celta Vigo

« Même si ce n'est pas le Camp Nou, on sent le soutien du public à Montjuic. On arrive avec un bon moment de forme. Il y a le Celta qui joue bien en ce moment même si les résultats sont moins bons que ce qu'ils proposent. C'est toujours important d'être en tête. Si nous gagnons demain, nous mettrons la pression sur le Real Madrid. Nous devons faire un bon match, le plus important c'est ce que nous avons entre nos mains ».

Sur sa prolongation

« Ça fait quelques jours qu'il y a un accord avec ma prolongation, elle sera annoncée bientôt et sera bien jusqu’en juin 2025 ».

Sur l’évolution depuis son arrivée

« Je crois que le fait qu'on ait de meilleurs joueurs et que je connaisse mieux le groupe, c'est un avantage. Je suis arrivé à un moment difficile au club : économiquement, footballistiquement. On a bien travaillé quand on voit d'où on vient, que cela soit le président, le staff etc. On a gagné deux titres importants l'an dernier, c'est un processus de construction et maintenant, on est compétitif. Je remercie le président qui m'a donné la confiance malgré des moments difficiles, surtout l'an dernier. Le staff, les joueurs sont aussi heureux ».

Sur la possibilité de rester 15 ans au Barça

« Je sais que je suis à Barcelone et que c'est compliqué. C'est les montagnes russes, j'espère car cela voudrait dire qu'on travaille bien. Je suis heureux et chez moi. Ça sera compliqué quand même 15 ans (rires) Pour tous ceux qui espèrent que ça se passe mal pour moi, désolé mais on travaille pour réussir. L'objectif est de gagner des titres, je ne suis pas là pour envoyer des messages ».

Sur la possibilité de tout gagner

« Cela ne veut rien dire de penser qu'on va tout gagner, il ne faut pas le dire mais essayer de le faire. Ça se fait étape par étape ».

Son meilleur moment depuis son arrivée

« Je pense que c'est la Supercoupe car ça a été un point d'inflexion, à partir de là, on savait qu'on pouvait être très compétitif et que la voie était devant nous ».

Le groupe du Barça avec Ronald Araujo ! Peu avant sa conférence de presse, Xavi a dévoilé son groupe convoqué pour le match face au Celta Vigo. Un groupe dans lequel on retrouve Ronald Araujo, qui a eu le feu vert médical pour reprendre la compétition. 🚨 Our squad for #BarçaCelta! pic.twitter.com/ZktOqteNYF — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2023

« Vitor Roque ? On est en contact avec les médecins au Brésil »

Sur l’apport de Joao Felix

« Joao Felix apporte du dynamisme en attaque, il sait quand prendre la profondeur, peut être un milieu entre les lignes. Quand il faut jouer facile, il joue facile et cela n'aide pas que Robert mais toute l'équipe. Joao est excellent. On sait qu'il a toujours eu du talent, il est solidaire avec le groupe et fait la différence ».

Acheter Joao Felix ?

« C'est trop tôt, il appartient à l'Atletico de Madrid. On verra mais on est content de l'avoir, de son attitude. Je crois qu'il est heureux ici. Cancelo ? Cela ne sert à rien de parler du futur des deux Joao maintenant ».

Sur l’apport général des recrues

« Gundogan, Cancelo et les autres améliorent l'équipe. Gavi et Frenkie ont aussi franchi un palier et cela aide tout le monde ».

Ses nouvelles de la blessure de Vitor Roque

« On est en contact avec les médecins au Brésil. On attend mais on espère que ce n'était rien. Bojan s'occupe de suivre les joueurs prêtés ».

Des nouvelles de Pedri

« Il va bien, il a de bonnes sensations. Il est conscient qu'il veut revenir, surtout avec le niveau de l'équipe actuel. Il est important, cela dépendra de ses sensations. On veut qu'il revienne à 100% ».

Traduction et retranscription : compte Twitter de Actualité Barça.

Xavi: "Cela sert à rien de parler du futur des deux Joao, il est encore bien trop tôt." — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 22, 2023

Podcast Men's Up Life