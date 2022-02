FC Barcelone : Xavi confirme vouloir titiller le Real Madrid pour la Liga

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Décidément, le FC Barcelone ne manque pas d'ambition, après avoir pourtant connu une première partie de saison cataclysmique ! Après Joan Laporta, qui a expliqué toujours viser le titre de champion d'Espagne cette saison alors que son équipe compte 15 points sur le Real Madrid à 13 journées de la fin, c'est au tour de son entraîneur, Xavi, de dire à peu près la même chose ce samedi, à la veille de la réception de l'Athletic Bilbao.

"Ça me parait très bien que le président dise des choses comme ça, c'est un leader naturel. Les chiffres disent que remporter la Liga sera très compliqué mais nous n'écartons rien." C'est un peu plus nuancé que ce qu'a dit Laporta mais ça reste tout de même très ambitieux. Surtout quand on sait que les Blaugrana doivent encore jouer le Clasico au Bernabeu et qu'ils restent sur cinq défaites consécutives face aux Merengue toutes compétitions confondues...

