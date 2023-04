FC Barcelone : Xavi distribue les bons points et s'enflamme sur ses dernières trouvailles à Elche

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

« C'est un pas en avant important pour notre objectif, qui est de gagner la Liga. Je suis très content de Ferran (Torres) et Ansu (Fati) », a déclaré Xavi au sujet de deux éléments présentés en disgrâce et qui ont retrouvé le sourire après leurs buts : « Ansu avait besoin de ce but. Les attaquants changent de visage quand ils marquent, ça se voit. Il était très fatigué à la fin, car il a travaillé très dur pour l'équipe en défense. Le but est le résultat de son travail acharné et de son talent invididuel. Ferran travaille toujours dur. C'est un honneur de l'entraîner car c'est un joueur honnête et travailleur. C'est incroyable d'avoir autant de joueurs polyvalents ».

Fan d'Eric Garcia au milieu … et du jeune Aleix Garrido

Xavi a également salué la belle prestation d'Eric Garcia au milieu... sur une idée de son directeur sportif : « C'était l'idée de Jordi Cruyff de faire jouer Eric Garcia pivot. On a eu un match amical avec l'équipe B et Eric a bien fait comme pivot, avec une belle performance aujourd'hui aussi. On pourrait avoir un super pivot. Eric avait l'air très détendu aujourd'hui. Je pense qu'il a très bien joué dans une nouvelle position pour lui. Nous verrons à l'avenir ».

Enfin, le coach des Blaugranas a pu lancer le jeune Aleix Garrido chez les pros. Une nouvelle pépite estampillée Masia à laquelle il croit beaucoup : « C'est un profil du Barça à coup sûr. Il a une excellente dernière passe et est un joueur supérieur techniquement. Il a le temps, mais je l'aime ». Vraiment plein d'amour ce samedi, Xavi...