FC Barcelone : Xavi doit régler un chantier XXL avant le Real Madrid

Le FC Barcelone a repris ses neufs points d’avance sur le Real Madrid en tête du classement de Liga. En s’imposant hier à San Mames après avoir été bousculés par l’Athletic Bilbao (1-0), les hommes de Xavi ont consolidé leur leadership mais n’ont pas totalement convaincu leur coach. Si Raphinha semble devenir le sauveur de la patrie blaugrana depuis quelque temps, le Barça peine à tuer ses matches en raison d’un secteur offensif déficient et orphelin d’Ousmane Dembélé et Pedri.

Xavi pointe du doigt son attaque

« Nous devons nous améliorer dans le jeu, a-t-il analysé en conférence de presse. Nous avons deux ou trois occasions claires et n’avons pas su faire mouche. Il faut améliorer ce secteur de jeu, être plus calme et avoir plus de patience en étant aussi plus présent dans le camp adverse. »

Le coach du FC Barcelone souhaite passer ce message avant de recevoir le Real Madrid, dimanche prochain dans le prochain Clasico (21h). « Nous avons de la pression parce que nous devons gagner la Liga, a-t-il ajouté. J’ai dit aux joueurs que ce serait une finale et qu’il faudrait avoir de la personnalité. »

La nueva victoria el Barça, el interés del Real Madrid por Bellingham y el último capítulo del ‘Caso Negreira’ (“Sport” lo titula como Guerra Barça-Madrid) son algunas de las noticias destacadas en España. pic.twitter.com/0GGWv4ALcb — Paco López (@PacoLopezpress) March 13, 2023

