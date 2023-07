FC Barcelone : Xavi donne des nouvelles de Gündogan et met la pression au Mercato

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Clasico n'avait pas grand chose d'un match amical hier à Dallas où le FC Barcelone et le Real Madrid ont livré une rencontre très rythmée et engagée. Plus réaliste que des Madrilènes qui ont trouvé les montants à trois reprises et raté un penalty, expédié sur la barre par Vinicius, les Barcelonais se sont imposés (3-0) mais pour Xavi, cela ne change rien : il veut encore du renfort.

Une gêne à l'adducteur pour Gundogan

« J'espère que l'on pourra encore se renforcer, a-t-il confié après la rencontre. On en a besoin. La direction et le président le savent. Il y a la victoire et l'euphorie, mais on a besoin de plus. » Quant à Gundogan et Christiansen, sortis sur blessure, Xavi a indiqué que l'Allemand avait ressenti une gêne à l'adducteur droit et le Danois une douleur au tendon d'Achille.

