FC Barcelone : Xavi et Laporta dénoncent un étrange scandale

Le FC Barcelone, à la surprise générale, n'est plus en Ligue Europa. Eliminé, hier soir, par les Allemands de l'Eintracht Francfort au terme d'une défaite, 2-3, sur la pelouse du Camp Nou. Et au-delà de la déception qui prédomine, un fait a retenu l'attention des responsables catalans : la présence massive des supporters de Francfort dans le stade.

Ils étaient en effet, plus de 20 000 selon certaines estimations, chiffre anormal au regard du déplacement qui fait été autorisé par l'UEFA et les deux clubs. Xavi, l'entraîneur du Barça, l'a déploré après le match. "C'était un quota de places bien trop important. Il est évident que ça ne nous a pas aidés. C’était une erreur de calcul de notre part, oui. Il va falloir vérifier ce qu’il s’est passé". Le président Laporta, lui, a été tout aussi tranchant. "Cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu’il s’est passé. C’est scandaleux et honteux. Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons."

Selon différentes sources en Espagne, les fans allemands situés hors du parcage visiteurs auraient obtenu leur place en récupérant celles des abonnés du Barça, absents.

😡 La imagen que indigna a todo el barcelonismo: el Camp Nou, más blanco que nunca https://t.co/NAakvOpEnA pic.twitter.com/9DCYacWIpV — MARCA (@marca) April 14, 2022

Pour résumer L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, et son président, Joan Laporta, n'ont pas uniquement regretté l'élimination du club catalan, hier soir, en Ligue Europa face aux Allemands de Francfort. Un autre événement a également retenu leur attention.

Benjamin Danet

Rédacteur