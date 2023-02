FC Barcelone : Xavi s’agace du mercato, recadre le clan Messi et annonce une signature imminente

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Xavi s’est projeté avec délice sur le choc à Villarreal demain en Liga (21h). « Chaque match est important, on peut avoir 11 points d’avance demain, a-t-il affirmé en conférence de presse. La Super Coupe nous a tous libérés. Villarreal est une grande équipe avec une philosophie de jeu très similaire à la nôtre. Parejo est un joueur extraordinaire et Pepe Reina est très bon avec ses pieds. Celui qui a le plus le ballon aura plus d'options. »

Interrogé sur le cas Ansu Fati, le coach du FC Barcelone a perdu patience : « Pour le moment, tout le monde est intransférable. Nous ne pouvons pas parler du marché des transferts. Il n'a pas été question de la vente d'Ansu tout au long du mois de janvier et maintenant oui ? Je ne le comprends pas, et encore moins que ça sorte des journalistes proches du Barça. C'est un joueur du présent et du futur. Baldé ? J’ai parlé avec lui aujourd'hui, il est calme et veut rester. Nous le voulons avec nous et il est heureux. Je pense que nous avons un joueur pour de nombreuses années à venir. »