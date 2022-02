FC Barcelone : Xavi fait une annonce risquée pour Dembélé, les supporters en furie !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Xavi avait jusqu’à ce samedi pour décider ce qu’il adviendrait d’Ousmane Dembélé jusqu’en fin de saison : le laisser en tribunes ou le faire jouer. Si le milieu offensif de 24 ans est bien dans le groupe pour recevoir l’Atlético Madrid demain (16h15), son cas n’a pas été tranché !

« Aucune solution n'a été trouvée, il fait partie de l'équipe, il a un contrat... Nous avons parlé avec le président, a révélé Xavi en conférence de presse. Tout a été fait pour trouver une issue. Je comprends les positions de chacun mais nous devons serrer les rangs et penser à ce qui est le mieux pour le club, ne pas être égoïste. Dembélé a un contrat et je l'utiliserai quand je le jugerai opportun. Nous aurions voulu qu'il prolonge mais les choses sont comme elles sont. Je comprends qu'il y a des gens en colère et blessés mais le plus important est le club et l'équipe. S'il joue, j'espère qu'il aura le soutien des fans. »

Dembélé insulté par les supporters

Justement, la presse espagnole a fait état de tensions à l’arrivée de Dembélé ce matin au centre d’entraînement, ce dernier étant même bien secoué et insulté par des supporters blaugrana en furie après son faux départ cet hiver. Pour évacuer ce dossier sensible, Xavi a bifurqué sur le recrutement de janvier.

« Le club a fait un excellent travail sur le mercato. Je soulignerais d’abord le travail de Mateu Alemany mais l'effort général a été extraordinaire avec les difficultés qu'il y a eu. L'équipe en sort plus forte, a-t-il applaudi. Traoré arrive mieux qu'Aubameyang, qui a passé le covid et s'est entraîné individuellement... Mais les deux sont disponibles. Ils sont très bien arrivés et avec beaucoup d'enthousiasme. Aubameyang ? Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas bon pour le Barça, j'ai dit qu'il n'avait pas toutes les conditions mais c'est un joueur qui peut nous donner beaucoup, beaucoup de pression devant... Nous il faut profiter de ses qualités. »

❌ INSULTOS A DEMBÉLÉ |



🤦‍♂️ Así han recibido esta mañana a Dembélé en su llegada al entrenamiento.https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/YCsp0cPBJT — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 5, 2022