FC Barcelone : Xavi fait une grande annonce pour Depay

Après avoir démarré le match à Elche avec un trio offensif composé d'Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang et Gavi, Xavi l'a terminé avec Adama Traoré, Memphis Depay et Ferran Torres. Et bien lui en a pris puisque le dernier a égalisé peu après l'heure de jeu alors que le Néerlandais a transformé un pénalty litigieux à six minutes du coup de sifflet final, d'un extérieur du droit en pleine lucarne ! Un geste qu'a apprécié l'entraîneur du FC Barcelone, qui a fait une belle annonce après la partie concernant l'ancien Lyonnais.

"Il a scandaleusement bien tiré son pénalty et il doit être très important pour nous en cette fin de saison", a déclaré le technicien. Une bonne nouvelle pour Depay, qui rongeait son frein depuis son retour de blessure. Buteur face à l'Athletic (4-0) la semaine dernière et contre Elche (2-1) ce dimanche, il a clairement marqué des points. Reste la même problématique, celle de son positionnement. Car Xavi préfère des joueurs avec d'autres qualités en pointe et il trouve que Depay n'est pas un ailier...

💪 Xavi: "Es nuestra cuarta victoria consecutiva, algo que hace mucho que no lográbamos"https://t.co/e1ZW31kT1j — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 6, 2022