FC Barcelone : Xavi juge les débuts de Ferran Torres

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Après un an et demi passé à Manchester City, Ferran Torres a rejoint le FC Barcelone cet hiver où il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027. L'ailier droit espagnol a disputé son premier match sous le maillot du Barça lors de la défaite mercredi dernier face au Real Madrid (3-2 a.p.) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Titulaire sur l'aile droite de l'attaque blaugrana, l'ancien joueur de Valence a joué 45 minutes.

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao en huitième de finale de la Coupe du Roi, l'entraîneur du club catalan, Xavi, a jugé les débuts de sa recrue hivernale. "Lors du Clasico, Ferran Torres a manqué de rythme. Mais il a très bien travaillé cette semaine, il va bien et a récupéré à 100%. Demain, il aura un rôle important dans l'équipe."

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙀𝙍𝙀𝙉𝘾𝙀 ⚡️

Manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Thursday's #AthleticBarça in the Copa del Rey



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/E17GDIxXIb