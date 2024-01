FC Barcelone : Xavi justifie son futur départ et éteint la polémique Marquez

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sur la volonté de bien finir son mandat

« On ne valorise pas le travail effectué durant le moment le plus difficile du club. Ça fait un temps que j’ai décidé de partir. C'est le sport, c'est le football. Ce qui compte pour moi, c'est la qualité humaine. Je suis un culer, quand c'est le Gamper, je viendrai le voir avec ma famille. Je veux que ces quatre mois soient les meilleurs ».

Sur la lessiveuse Barça pour un coach

« Nous connaissons la situation mais tout ce qui s'est passé génère de l'usure et vous voyez que ce qui a été fait n'est pas valorisé. Nous avons enduré toute la pression, à un moment très difficile pour le club... Le sentiment est que quoi que vous fassiez ne sera pas valorisé (…) Ici, on vous fait sentir que vous ne valez rien du tout. Pep me l’avait dit. J’ai vu Luis Enrique souffrir. Nous devons réfléchir car nous avons un problème avec les exigences de ce poste. On a l’impression que notre vie est en jeu à chaque instant. C’est pourquoi je dis que c’est cruel. On n’en profite pas (…) En revanche, je me suis toujours senti valorisé et reconnaissant de la confiance du président et des dirigeants ».

« J’ai été surpris par les appels »

Sur son respect aux supporters

« Les supporters de Barcelone ont besoin d'enthousiasme pour la saison prochaine. Je pense qu'en tant que culer, plus que toute autre chose, et c'est pourquoi je pense que cette décision a été la meilleure ».

Sur la fin de saison à venir

« J’attends une réaction de l’équipe. Cette saison, les résultats n'ont pas été bons... Mais nous pouvons encore être très bons. Nous sommes dans deux compétitions, même si nous devons revenir en Liga et nous sommes excités par la Ligue des Champions ».

Sur le soutien des joueurs

« Au quotidien, vous savez qu'il y a beaucoup d'unité... J'ai été surpris par les appels. De nombreux joueurs sont venus individuellement me parler. Durant les mois à venir, j’y laisserai ma peau. Mais ce sera surtout aux joueurs de faire un pas en avant. Nous dépendons d'un beaucoup de choses sur le fait qu'ils soient inspirés ».

Sur les mots de Rafael Marquez (entraîneur de la réserve prêt à lui succéder)

« Rafa est mon ami. Il s'est peut-être mal exprimé. Mais il est évident qu'il se prépare à entraîner un jour le Barça. Ce n'est pas à moi de dire qu'il doit entraîner le Barça un jour ».

Un retour au Barça possible dans quelques années

« Je n'exclus pas de revenir. Le Barça m'aura pour tout ce dont il aura besoin, mais maintenant je ne pense pas qu'il ait besoin de moi. J'avais déjà pris ma décision. Je pense que le travail n'est pas valorisé ».

