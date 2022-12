FC Barcelone : Xavi lance la deuxième partie de saison en défiant le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ce mardi, Xavi a accordé un long entretien à la chaîne du FC Barcelone pour faire le point sur la préparation et lancer la deuxième partie de saison, sachant que les Blaugranas reprendront la compétition le 31 décembre avec un derby contre l'Espanyol. L'entraîneur du FCB a fait preuve de beaucoup d'ambition puisqu'il a assuré vouloir tout gagner même s'il a une préférence pour la Liga.

"Nous pouvons remporter des titres. Le club a fait un gros effort pour avoir un bon effectif et nous pouvons atteindre ces objectifs. Nous devons faire notre auto-critique, notamment par rapport à la Champions League. Nous aurions dû franchir les poules mais nous avons manqué de maturité. En Liga, en revanche, on est bien et, oui, nous avons bon espoir de la gagner, ça nous donnerait de la stabilité. Le championnat est la priorité. Nous avons de l'espoir aussi pour la Supercoupe et l'Europa League, qui est important. Mais la Liga, ça marque une saison, c'est le pain quotidien, c'est au-dessus des autres. Concernant les Mondialistes, l'aspect psychologique est la clef. Avoir été footballeur m'aide. Il faut leur laisser sept à dix jours pour qu'ils évacuent, c'est important."