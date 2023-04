FC Barcelone : avant le Real Madrid, Xavi a fait le point sur toutes les polémiques

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Real Madrid, un adversaire revanchard

"Ils seront revanchards. Ils sont touchés, blessés, d'avoir perdu les trois derniers Clasicos. Ils sont toujours à la hauteur contre le Barça. Ce ne sera pas facile. Je vois un match compliqué. Je les vois agressifs, avec l'intention de ne pas nous laisser le ballon. A ce niveau, ils ont été supérieurs lors du match aller mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions les dominer sur leur terrain mais ils forment une grande équipe. Il faudra faire preuve de personnalité. Le Real peut batte n'importe qui. Il est toujours favori, habitué à l'être. Il sait remonter des scores."

Les attaques de Real Madrid TV et l'affaire Negreira

"Pour ce qui est des arbitres, je veux seulement dire que je crois en l'honnêteté. Ça ne me plairait pas de gagner en trichant. Si c'est le cas, je rentre chez moi. Je veux gagner de manière licite, sans être aidé. Les affaires extrasportives ? Nous, tout ce qu'on veut, c'est jouer. Ce qui se passe en dehors du terrain m'intéresse peu. Entre le Real et le Barça, c'est une rivalité éternelle, avec du respect, du fair-play et l'ambition de gagner. Une guerre footballistique, rien de plus."

La polémique Gavi...

"Il est serein. Il est plutôt mature pour son âge. Dans sa façon de remporter les duels, on dirait même qu'il est expérimenté. J'espère qu'il ne perdra pas cette spontanéité, c'est ce que je lui dis à chaque fois."

...celle avec Tebas

"Je ne le connais pas. Je l'ai simplement salué deux ou trois fois... On ne parle pas d'extrasportif dans le vestiaire. Ni de l'UEFA, ni de Negreira, ni de Tebas. Un Clasico arrive et c'est suffisamment important."